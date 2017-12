Bretagne: pour prouver son infidélité, une infirmière drogue son conjoint et l'envoie à l'hôpital

Les vacances ont très mal tourné entre ce professeur d'Oxford de 62 ans et cette infirmière londonienne tout juste âgée de 60 ans, en couple depuis maintenant douze années.

L'épouse, qui soupçonnait son mari d'infidélité a décidé d'en avoir le cœur net. Pour ce faire, cette infirmière de profession a préparé un mélange explosif: "elle a broyé six cachets dont deux somnifères à base de plantes et quatre anxiolytiques mélangés au porridge" explique le quotidien Ouest-France. L'idée était de l'endormir afin de pouvoir fouiller dans ses affaires.

Seulement voilà, l'ingestion de ces cachets n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Si l'homme a bien été sonné par les médicaments, son réveil a été plutôt brutal. Incapable de se tenir debout, il peine à se hisser jusque chez sa voisine qui appelle immédiatement les pompiers. Hospitalisé durant deux jours, il est aujourd'hui hors de danger.