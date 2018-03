Bretagne: des policiers l'interpellent par erreur et lui brisent l'épaule

La mésaventure qui est arrivée en avril 2013 à ce routier rennais est directement imputable à une erreur d'adresse des policiers locaux.

Il est aux alentours de 5h30 du matin lorsque l'homme entend de violents coups à sa porte d'entrée ainsi que plusieurs voix hurlant "Police, ouvrez, ouvrez". L'homme entrebâille la porte, et se retrouve immédiatement immobilisé, face au mur, maintenu par une clé de bras réalisée par un gardien de la paix.

Ce n'est que quelques secondes plus tard que les officiers se rendent compte de leur méprise, le suspect habitait en fait un étage plus haut... Selon Ouest-France, les policiers quittent les lieux rapidement, laissant l'homme avec une vive douleur au niveau de l'épaule. Plus tard, il apprend auprès de son médecin qu'il a été victime d'une fracture.

Une plainte est déposée, mais le parquer décide contre toute attente de classer l'affaire. "Aucune violence n’est imputable aux services de police. Les blessures ont été occasionnées par le comportement du père de famille" explique-t-on.