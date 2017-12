Brest: un unijambiste, ivre, sans permis et conduisant avec un balai provoque un accident

Mardi soir, un homme de 37 ans a provoqué un accident de la circulation à Brest. Alors qu’il tentait de prendre la fuite, il a finalement été interpellé grâce au signalement de sa voiture auprès des policiers, rapporte Ouest France.

Après contrôle, les forces de l’ordre ont découvert que le conducteur affichait un taux d’alcoolémie de 0,51 mg par litre d’air expiré, soit plus d’un gramme par litre de sang. De plus, l’homme n’était pas titulaire d’un permis de conduire et roulait sans assurance.