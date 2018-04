Brest: des bouteilles de gaz retrouvées dans un four allumé

C'est une négligence qui aurait pu se terminer bien plus tragiquement...

Comme le rapporte Le Télégramme, plusieurs bouteilles pleines de gaz ont été découvertes dans un four allumé, en marge du gala Santé 2018 qui se tenait dans un parc des expositions de la ville de Brest.

Par mesure de précautions, les pompiers ont décidé d'évacuer les 600 personnes présentes sur place.

Après vérification, aucune trace d'explosifs n'a été retrouvée sur les objets, ce qui écarte de facto une piste terroriste. Selon les enquêteurs, l'hypothèse la plus valable est bien plus terre-à-terre. Transportées pour le gala, les bouteilles avaient été rangées dans ce four mobile durant le transfert dans un souci de gain de place.

La soirée à pu reprendre quelques heures plus tard, après que les secours aient refroidi puis vidangé les bouteilles.