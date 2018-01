Bourgogne: le "commando au marteau" fait de nouveau parler de lui

Le CDPPF (Commando de défense du peuple et de la patrie française) qui avait fait parler de lui à la fin de l'année 2017 semble prêt à revenir sur le devant de la scène. Egalement surnommé le "commando au marteau" en lien avec plusieurs attaques dans des villes de l'est de la France, le groupe d'ultra-droite annonce cette fois-ci vouloir s'en prendre aux femmes qui se sont exprimées via les hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo.

Comme à leur habitude, les membres de ce mystérieux groupe se sont adressés directement au média local Le Bien Public. Ils ont également alerté sur leur nouvelle appellation. Désormais, le CDPPF se fait appeler OAS, en référence à l'Organisation Armée Secrète, une organisation politico-militaire qui défendait la présence française en Algérie durant la guerre du même nom.