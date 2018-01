Bourges: virée pour avoir tourné dans un film pornographique

En mars 2016, l'association d'aide à la personne à domicile Aider la vie, basée à Bourges, a licencié une de ses employées pour une raison plutôt surprenante: cette dernière avait tourné quelques mois auparavant dans un film pornographique amateur.

"C’était la première et la dernière fois. Cette expérience m’a coûté cher" explique Sabrina C., pour qui le "fantasme" s'est transformé en cauchemar. De manière inexpliquée, un extrait gratuit du film en question, tourné dans un sex-shop de la ville, s'est retrouvé en possession de son employeur qui n'a que très peu goûté la performance.

Vue par près de trois millions de personnes et toujours en ligne, la vidéo aurait selon lui "porté atteinte à l’image de vos collègues, et à celle de l’association, tant pour ce qui concerne le service que la structure, dont l’image et la réputation se trouvent ainsi ternies."