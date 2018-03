Bourg-en-Bresse: elle touchait des allocations chômage à la fois en France et en Suisse

Le manège a pris fin il y a quelques semaines, lorsque lors d'un contrôle effectué dans un institut de beauté de la commune frontalière de Bellegarde-sur-Valserine, des agents français l'ont surprise en tenue d'un travail, au noir, pas déclaré côté français.

Devant le tribunal, celle qui avait déjà été condamnée par le passé pour vol et abus de confiance assurait ne pas se sentir coupable et aurait même expliqué que les administrations des deux pays "allaient se mettre d'accord" en sa faveur, reprend le journal local. Cela n'a pas été le cas, condamnée a rembourser l'intégralité de l'argent qui lui avait été versé, elle écope également de six mois de prison avec sursis ainsi que d'une amende de 1.000 euros.