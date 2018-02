EN VIDEO - Boulogne-sur-Mer: l'ancien armurier dissimulait un incroyable arsenal dans sa cave

Un véritable "arsenal". Voilà comment les douaniers français ont défini l'incroyable saisie qu'ils ont effectuée dans une cave de Boulogne-sur-Mer et qui a été annoncée ce mercredi.

Pour comprendre cet effarant dossier, il s'agit de rembobiner les événements de quelques jours explique 20 Minutes. Le 8 février dernier, un homme est interpellé dans un bureau de poste de la ville côtière du Nord de la France, alors qu'il était sur le point d'envoyer un long colis à destination des Pays-Bas, "suspecté de contenir une arme". Il s'agissait en fait "d’une arme d’épaule à canon lisse".

Interloqués, les enquêteurs décident de s'intéresser au véhicule du suspect, dans lequel ils ont retrouvé un pistolet et des munitions.

Franchement étonnés, les douaniers poussent encore plus loin leurs investigations et ont l'autorisation de perquisitionner le domicile de l'homme. La, ils découvrent une imposante collection: "armes d’épaule, armes de guerre, mitrailleuses et pistolets-mitrailleurs", pour un total de "488 armes, 13 grenades, 1.309 parties d’armes et plus de 100 kg de cartouches et munitions". En outre, le sous-sol était équipé d'un atelier de "remilitarisation des armes".

De son côté, cet ancien armurier aujourd'hui gérant d'un magasin de sport n'a pas été en mesure de fournir d'autorisation de détention. Il devra répondre très rapidement aux questions de la justice.