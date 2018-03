Alerte aux faux e-mails de l'Assurance Maladie dans les Bouches-du-Rhône

Depuis maintenant plusieurs jours, de nombreux assurés des Bouches-du-Rhône reçoivent de faux mails, soi-disant envoyés par l'Assurance Maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du département, via France Bleu Provence, en appelle donc à la plus grande prudence, d'autant plus que les conséquences d'une telle arnaque peuvent très vite devenir désastreuses pour les potentielles victimes. Ainsi, à la fin du message envoyé, marqué du logo de la sécurité sociale, il est conseillé de cliquer sur un lien qui, croit-on, devrait permettre un remboursement d'origine inconnue...



Une nouvelle page s'ouvre alors, où est demandé de mettre à jour ses informations, et notamment les données bancaires personnelles. Il s'agit évidemment d'une fausse page.

Audrey Martino, sous-directrice de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, rappelle au média local que l'organisme ne communique jamais par mail avec ses administrés: "tout passe par le compte Ameli.fr".

A l'heure actuelle, il est bien difficile d'estimer le nombre de personnes victimes d'une telle arnaque.