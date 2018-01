Bordeaux: il retrouve des fichiers pédopornographiques sur le PC qu'il vient d'acheter

Lorsqu'il a acquis un ordinateur d'occasion courant 2016, ce Bordelais ne s'attendait certainement pas à trouver des fichiers compromettants encore présents dans le disque dur. Et pourtant: à l'allumage, il tombe sur une trentaine de films et une quarantaine de photos pédopornographiques stockées sur la machine. Affolé, l'homme se rend immédiatement à la gendarmerie qui se saisit du dossier en octobre 2017.

Après plusieurs mois d'investigations, l'ancien propriétaire de l'ordinateur, un Montpelliérain de 24 ans, est finalement confondu et interpellé en janvier 2018. Comme l'explique le Midi-Libre, une perquisition à son domicile a permis aux hommes de la sûreté départementale de saisir un second appareil, sur lequel d'autres fichiers illégaux étaient entreposés. De plus, une rapide analyse de son historique internet permet d'établir une liste de sites interdits dont le jeune homme semble un habitué.

Toujours selon le média local, le suspect a été placé en garde à vue. Durant ses auditions, il aurait avoué aux enquêteurs avoir délaissé les films pornographiques "traditionnels" pour le "visionnage de films mettant en scène des fillettes âgées de 6 à 10 ans". Il a été déféré au parquet.