Bordeaux: il se livre à la police et s’accuse du meurtre de sa voisine

Depuis que l’individu a été placé en garde à vue, les enquêteurs tentent de déterminer s’il est bel et bien l’auteur du meurtre car de nombreuses zones d’ombres demeurent. Par exemple, le lien qui unissait la victime et l’auteur présumé. Le quotidien régional raconte ainsi que celle qu’il présentait comme sa femme au moment de ses aveux téléphoniques ne serait qu’une voisine et amie.

De plus, l’homme aurait tenu des propos incohérents lors de son audition. Lundi, jour du drame, il raconte être venu se réfugier chez son amie "pour échapper à des chiens errants ou des loups". Selon les premiers éléments de l’enquête, il souffrirait de troubles de l’humeur. Une expertise psychologique a été réclamée.