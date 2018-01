"Blue Monday": ce lundi est le jour le plus déprimant de l'année, mais pourquoi?

Si votre journée a mal débuté, qu'à la maison et au travail, tout le monde semble s'être passé le mot pour vous ruiner le moral, pas de panique: c'est le cas pour tout le monde. Si le 21 juin est censé être le jour le plus heureux du calendrier, le troisième lundi de janvier est officiellement le jour le plus déprimant, le fameux "Blue Monday". Mais pourquoi cette expression, pourquoi la couleur bleue et pourquoi ce jour-ci en particulier?

Ce terme a pour origine l'expression anglo-saxonne "to feel blue", littéralement "être déprimé". Selon la version officielle, c'est une étude scientifique parue en 2005 qui aurait établi que cette journée était particulièrement déprimante, en raison de plusieurs facteurs associés: le fait que ce soit un lundi, et donc la fin du week-end, les températures froides du mois de janvier, le manque d'ensoleillement, les problèmes d'argent éventuels après les fêtes de fin d'année et l'absence de vacances en perspective.