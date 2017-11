Blagues graveleuses, harcèlement: le sexisme dénoncé par les internes en médecine

Premier enseignement, le harcèlement sexuel (propos ou comportements à connotation sexuelle, dégradants ou humiliants, imposés de façon répétée) concerne environ 9% des sondés: près de 7% des internes interrogés se déclarent ainsi victimes de ce délit, les 2% restant répondant avoir subi fréquemment ou très fréquemment des gestes déplacés, sans les qualifier de harcèlement.

Parmi les "types de harcèlement" définis par l'Isni, la moitié correspond à des "gestes non désirés" (toucher le cou, les cheveux, les mollets, massage des épaules), 15% à des "contacts physiques non désirés" (toucher les seins ou les fesses, baisers dans le cou ou sur la bouche), 14% à "des demandes insistantes de relation sexuelle", 12% à un "chantage à connotation sexuelle" et 9% "à des simulations d'actes sexuels".

Dans près de la moitié des cas (48%), ces agissement sont imputés aux médecins et supérieurs hiérarchiques, devant les confrères sans supériorité hiérarchique (28%), le personnel soignant (15%), les patients ou leur famille (9%).

Dans près de 30% des cas, le harcèlement n'est pas verbalisé, une procédure juridique ayant été initiée pour seulement 0,15% d'entre eux.