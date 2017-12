Biarritz: le responsable des parcmètres en garde à vue après... s'être mal garé

Les policiers lui avaient demandé de montrer l'exemple. Jeudi matin, un jeune homme chargé de la mise à jour des programmateurs des horodateurs de la ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) s'est garé sur un passage piéton avant d'aller faire son travail. Un stationnement gênant qui lui a été reproché par les forces de l'ordre, lesquelles lui ont demandé de déplacer son véhicule, rapporte Sud Ouest. Une demande que l'intéressé n'a pas exécutée.

Les policiers ont alors signalé au responsable des parcmètres qu'il allaient le verbaliser, ce qui lui a fait perdre ses nerfs. Des noms d'oiseaux ont été prononcés, selon le quotidien régional, ce qui a valu au jeune homme d'être interpellé pour outrage et même rébellion, car les choses se sont envenimées. Au commissariat, il a plaidé le mauvais jour, la pluie, le stationnement compliqué et la pression du travail et s'est excusé pour son comportement. Il s'en est sorti avec un simple rappel à la loi.