Béziers: il agresse et mord des policiers lors de sa garde à vue

Ce détenu, qui avait été placé en garde à vue au commissariat de Béziers, a donné du fil à retordre aux policiers présents dans le bâtiment ce samedi. Comme l'explique 20 Minutes, l'homme, visiblement agité, était en train de détériorer sa cellule lorsque les agents ont été forcés d'intervenir.

Une fois à son contact, les officiers ont essuyé de violents coups de pied et de poing au niveau du visage et de la poitrine. Pire, l'un eux a été brutalement mordu, jusqu'au sang. L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital le plus proche et souffre de blessures superficielles.

De son côté, le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière a réagi à cette agression: "Les policiers sont devenus de vrais défouloirs pour certains voyous, cela ne peut plus durer de la sorte". Et de demander des peines exemplaires à l'encontre de l'agresseur.