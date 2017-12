Besançon: condamné pour avoir égorgé un homme lors d'un barbecue

Les faits remontent au 27 septembre 2014. Ce jour-là, un barbecue est organisé en plein quartier Planoise à Besançon.

Comme l'explique Le Progrès, les causes exactes de la dispute entre deux hommes ne sont pas totalement connues, mais l'alcool, le cannabis et la cocaïne présentes en masse ce jour-là auraient été un facteur majeur.

Le ton monte rapidement, et les deux hommes s'isolent afin de s'expliquer. Quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux revient la gorge en sang et s'écroule, mort, après avoir été selon toute vraisemblance égorgé. Son agresseur, Ferhat Amouri, 42 ans, prend immédiatement la fuite vers l'Algérie son pays natal. il ne se rendra à la police que neuf mois plus tard.

Lors de son audition, il explique avoir frappé l'autre homme afin de se défaire d'une clé de bras dont il avait été victime.