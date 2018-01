Belfort: un grand-père jugé pour les viols de neuf fillettes

L'accusé a été mis en examen courant 2014 et a reconnu l'entièreté des faits lors de ses auditions. Après différents examens psychiatriques et psychologiques, les experts ont repéré chez l'homme "une attirance pédophilique incurable" sans pour autant parler de maladie mentale.

Les faits remontant pour certains à près de quarante années, certaines de ces agressions ne pourront pas être jugées pour cause de prescription. Ainsi, le quinquagénaire devra répondre de "six agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans, quatre corruptions de mineurs, trois viols sur mineur de moins de 15 ans, une exhibition sexuelle et un délit d’enregistrement d’images à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans".

De son côté, l'épouse du prévenu devra répondre de non-dénonciation de crime. Cette dernière réfute l'accusation, affirmant ne pas avoir été au courant des agissements de son mari. A la lumière des crimes, elle aurait d'ailleurs "introduit une procédure de divorce".