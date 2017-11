Bébé violé et tué à Agen: la mère et son compagnon mis en examen

La mère d'un bébé de 18 mois et son compagnon ont été mis en examen samedi, six jours après la mort de l'enfant qui a subi des coups et un viol, a indiqué le parquet.

Le compagnon, âgé de 30 ans, a été mis en examen pour "violences volontaires par personne ayant autorité sur mineure de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, viol sur mineure de 15 ans, violences habituelles sur mineure de 15 ans".

La mère, 25 ans, a été mise en examen pour "non assistance à personne en danger et non dénonciation de crime". Ils ont été écroués après avoir été entendus pendant cinq heures par le juge d'instruction et la juge des libertés et de la détention.