Bagneux: les riverains partent en croisade contre des arbres malodorants

Du côté de la mairie, on concède le problème. "D’habitude, l’odeur n’est pas aussi forte. C’est une vraie nuisance. On a renforcé le nettoyage sur la voirie, mais seuls, on ne pourra pas faire plus…"

En effet, cette voie est la propriété du conseil départemental, saisi par la mairie afin de trouver une solution. Et le problème est de taille. Les fruits malodorants sont uniquement issus des fleurs femelles. Seulement voilà, sur un arbre, il est possible de trouver des fleurs des deux sexes, et il est donc impossible de les différencier.

Alors les riverains s'habituent. Certaines essaient même d'y trouver du positif: "Il n’y a pas de quoi abattre les arbres, surtout qu’ils apportent un peu de vert alors qu’on vit dans le béton."