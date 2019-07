Bac 2019 : plus de 120 000 copies retenues pour protester contre les réformes

L'objectif est clair : mettre la pression sur le gouvernement et protester de façon visible contre la réforme du bac et du lycée présentée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, en février dernier. Celle-ci change complètement le parcours des lycéens, qui doivent choisir dès la seconde entre sept spécialités. Le principal souci étant que certains établissements ruraux ne pourront pas proposer toutes les spécialités et que certains élèves devraient jongler entre plusieurs lycées, parfois très éloignés. Concernant le baccalauréat en lui-même, il est prévu que le contrôle continu compte pour 40% de la note finale et les épreuves finales pour 60%. Mais celles-ci seraient divisées en plusieurs sessions : les épreuves anticipées de français (écrit et oral) en fin de première, comme actuellement, des épreuves communes au mois de décembre en terminale, les épreuves finales sur les spécialités choisies au Printemps, et enfin en juin l'écrit de philosophie et l'Oral Final.

Cette nouveauté concerne un projet choisi par l'élève, lié à une ou deux spécialités, devant un jury de trois examinateurs. Autre nouveauté proposée, le changement de nom de la classe de terminale, qui deviendrait "classe de la maturité"...