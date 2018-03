Avignon: un homme abattu de deux balles dans la tête, le tireur présumé en garde à vue

Un homme a été abattu dimanche en fin d'après-midi de deux balles dans la tête à Avignon et l'auteur présumé des coups de feu a été placé en garde à vue, a-t-on appris auprès du parquet, confirmant une information de La Provence.

Les faits se sont déroulés vers 17H00 dans un bâtiment du quartier de Montfavet abritant notamment des personnes souffrant de problèmes psychiatriques, a précisé une source policière.

"On ignore si la victime et l'auteur présumé des coups de feu vivaient dans l'un de ces appartements", situés non loin du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Montfavet, a indiqué la même source.

L'homme de 66 ans qui a été placé en garde à vue au commissariat d'Avignon connaissait sa victime âgée d'une cinquantaine d'années, a-t-elle simplement ajouté.

"L'enquête ne fait que commencer", a souligné le procureur de la République d'Avignon, Philippe Guémas.