Avignon: 700 personnes évacuées d'une boite de nuit après un incendie

Une boite de nuit d’Avignon s’est embrasée dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Bokao’s, situé en bord de Rhône fait plus de 500m2 et accueillait au moins 700 personnes. La préfecture du Vaucluse a indiqué que toutes ont été évacuées. Neuf personnes ont été prises en charge par les secours. Trois ont été hospitalisées pour intoxication et une autre pour une crise de panique.

Le plan Nombreuses victimes (NOVI) avait été initialement déclenché mais a ensuite été levé car il n’y a pas eu d’urgence médicale majeure.