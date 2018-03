Aveyron: un sexagénaire meurt écrasé sous l'arbre qu'il élaguait

Depuis le début de l'année 2018, les accidents d'élagage se multiplient.

Cette fois, c'est un homme de 68 ans, un agriculteur retraité qui vivait non loin de la commune de Curan qui a été victime d'un improbable concours de circonstances. Alors qu'il élaguait son terrain en compagnie de ses deux fils et de son gendre, l'abattage d'un arbre aurait provoqué la chute d'un second tronc, qui aurait frappé de plein fouet la victime rapporte le Midi-Libre.

Malgré l'intervention rapide des pompiers, l'homme n'a pu être sauvé. Il serait mort sur le coup.

Une enquête a été ouverte afin de comprendre les circonstances exactes du décès.

