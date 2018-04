Aude: trois tonnes de cannabis retrouvés dans une cargaison de salade

Les trafiquants de drogue, qui sont de plus en plus inventifs lorsqu'il s'agit de trouver de nouveaux moyens de faire transiter des stupéfiants, ont peut-être pensé qu'un véhicule de transports des fruits et légumes était au-dessus de tout soupçon.

Mais c'était sans compter sur le flair des douaniers et de leurs chiens qui, relate L'Indépendant, ont saisi le week-end passé près de trois tonnes de cannabis dissimulés derrière une cargaison de salades et d'oranges.

Le semi-remorque, qui faisait route vers Paris en provenance de l'Espagne sur l'autoroute A9 au niveau de Narbonne, a rapidement attiré l'oeil des autorités, d'autant plus que d'importantes différences dans la densité du chargement ont été notées au moment de la pesée.

Le conducteur, interpellé, a été remis à l’antenne de la police judiciaire de Perpignan.