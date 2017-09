Aube : en appel les deux amants se disent "innocents" de l'assassinat de la femme du mari

Ce lundi au premier jour de leur procès, Sylvain Dromard, un menuisier condamné à 30 ans de réclusion criminelle en 2016 pour l'assassinat de sa femme, et son ex-maîtresse qui avait écopé de 18 ans pour complicité, se sont chacun déclarés "innocents", se rejetant mutuellement la responsabilité du crime.

"Je suis innocent, je n'ai pas tué ma femme, la mère de mes filles...Je devrais être avec les parties civiles, j'avais pas de mobile, on était très bien ensemble", a déclaré Sylvain Dromard, moustache grisâtre et teint cireux après plus d'une année de détention.