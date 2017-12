Au fait, pourquoi mange-t-on de la dinde le soir de Noël?

Il y en aura une sur la table de nombreuses familles françaises ce soir de Noël. La dinde de Noël, le plus souvent servie farcie et accompagnée de marrons, fait partie intégrante de la tradition des fêtes de fin d'année, et ce, dans de nombreux pays. Pourtant, fut une époque où on lui préférait sa congénère, l'oie.

Ce n'est qu'au XVIe siècle, lorsque la dinde fut ramenée d'Amérique par les colons espagnols, que s'imposa la coutume de manger une dinde lors de festivités, comme un banquet en l'honneur de Catherine de Médicis en 1549 ou les noces du roi Charles IX en 1570.

La dinde était à l'époque considérée comme rare et exotique. Le mot "dinde" est d'ailleurs l’abréviation de "poulet d'Inde", la volaille ayant été ramenée du Mexique, qui faisait alors partie des Indes espagnoles.

Si l'on voit les choses de manière plus pragmatique, la popularité de la dinde s'explique aussi par sa taille généreuse et son coût relativement peu élevé.