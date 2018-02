Attention, si l’on vous propose de l’aide pour réparer un pneu crevé, c’est sûrement une arnaque

Une tentative a même eu lieu mercredi dernier à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, comme le révèle Nice-Matin. Mais le truand est tombé cette fois sur plus malin que lui. Vers 16h, après avoir fait ses courses, un jeune retraité de la police revient vers sa voiture garée sur le parking de l’hypermarché. Alors qu’il range ses achats dans son coffre, un homme l’aborde et lui indique que l’un de ses pneus est crevé.

Alors que l’ex-policier fait le tour de la voiture pour constater les dégâts, l’individu en profite pour se rapprocher du siège passager où la sacoche de sa cible est posée. Mais l’expérience et la vivacité du jeune retraité l’empêcheront de commettre son forfait. Le sexagénaire le ceinture et appelle immédiatement la police. Le voleur, un Georgien de 30 ans, a rapidement été interpellé et comparaîtra devant la justice au mois de juin prochain.

Toutes les histoires ne se terminent malheureusement pas aussi bien et la police de Grasse a récemment eu affaire à des cas similaires. Une dizaine de plaintes ont été déposés au cours des derniers mois, note le quotidien niçois qui invite ses lecteurs à la prudence. "Il est très important de ne pas se laisser distraire lorsque le véhicule est déverrouillé ou le coffre ouvert", insiste le commissaire de la police de Grasse Anis Ouejhani.