Attentat de Nice: remise en liberté d'une femme suspectée d'être liée à la fourniture d'armes

À ce jour, neuf suspects ont été mis en examen dans l'enquête menée par les juges d'instruction antiterroristes et huit d'entre eux restent en détention provisoire. Ils sont tous soupçonnés, à des degrés divers, d'avoir apporté une aide à l'assaillant de l'attentat de la promenade de Nice, revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un chauffeur-livreur tunisien de 31 ans, a tué 86 personnes et en a blessé 400 autres en lançant son camion sur la foule au soir des festivités du 14 juillet 2016, un mode opératoire préconisé par l'organisation EI. Avec son pistolet, il avait ouvert le feu sur des policiers à plusieurs reprises, avant d'être abattu.

Près d'un an et demi après, de nombreuses zones d'ombre planent encore sur le dossier. Si les investigations ont révélé une fascination du tueur pour l'ultra-violence et la propagande jihadiste, les enquêteurs s'interrogent sur une possible revendication opportuniste de son action par l'organisation EI.

L'enquête n'a pas permis de retrouver une profession de foi ou une marque d'allégeance du tueur au groupe jihadiste et aucun élément ne permet d'établir que l'attaque de Nice a été téléguidée par le groupe EI depuis les zones irako-syriennes.