Attaque du Thalys: l'enquête bloquée par Clint Eastwood?

Pour elle, cette annulation est "une atteinte grave à la sérénité de la justice, à la loyauté des débats, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense", elle déplore également une "théâtralisation outrancière et déplacée [du film], qui retire l’enquête des mains des juges d’instruction et la confisque aux salles d’audience pour l’exposer sous les projecteurs des salles de cinéma."

De leur côté, les juges ont estimé que cette reconstitution ne pourrait "activement et réellement participer à la manifestation de la vérité", ni lever les doutes sur les zones d'ombres du dossier. En décembre 2016, Ayoub El Khazzani avait reconnu les faits devant la justice française.