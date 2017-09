Chalon-sur-Saône: deux femmes attaquées à coups de marteau

"Les deux victimes sont choquées", selon la préfecture et le parquet, qui ajoutent que les agressions ont eu lieu "en fin de matinée" et "à quelques minutes d'intervalle à proximité du centre-ville". L'agresseur "a aussitôt pris la fuite et ne s'est pas manifesté depuis".

L'homme n'avait pas été retrouvé en début d'après-midi par les forces de police nationale, municipale et de gendarmerie mobilisées. Un hélicoptère tournait au dessus de la ville pour tenter de repérer le fuyard.