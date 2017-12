Arthur Noyer: son bataillon assure qu'il le pensait "disparu", pas déserteur

Jeudi, Cécile et Didier Noyer, ses parents, ont été reçus à la caserne. "Nous leur resterons fidèles", a promis le commandant du bataillon de leur fils, disparu dans la nuit du 11 au 12 avril après être sorti à Chambéry. La veille, le parquet avait annoncé que son ADN avait été identifié sur "les restes d'un crâne humain" retrouvé début septembre sur un chemin de randonnée de la région et que Nordahl Lelandais, un ex-militaire de 34 ans déjà soupçonné d'avoir enlevé et tué la petite Maëlys fin août en Isère, était mis en examen pour son assassinat.

"Sa disparition est un choc pour chacun d'entre nous", a poursuivi le colonel Devigne. Accompagné du capitaine Thibault, commandant de la troisième compagnie dans laquelle officiait Arthur Noyer. Il a fait part de "toute la tristesse" ressentie en son sein et de "l'affection" portée à la famille du défunt. "Un bataillon de chasseur alpin, c’est une communauté très soudée (…) C’est pour nous une chose très naturelle, très sincère, que la famille du caporal Noyer puisse s’appuyer sur le bataillon pour traverser cette période difficile", a également déclaré le chef de corps du bataillon d’Arthur Noyer.

L'armée n'a pas connaissance de contacts qu'aurait pu avoir Arthur Noyer, au cours de son engagement, avec Nordahl Lelandais, a-t-on ajouté de source militaire.

Un hommage a également été rendu par le 13e bataillon au caporal Noyer vendredi matin "lors d'une cérémonie des couleurs", suivie d'une minute de silence, qui a conduit à "mettre le drapeau en berne pour honorer sa mémoire", a précisé le colonel Devigne.