Arrêtée en Guyane avec trois kilos de cocaïne, elle avait laissé ses six enfants seuls à Roubaix

Les policiers ont alors découvert au domicile "six enfants mineurs âgés de 3 à 11 ans, trois filles et trois garçons", non scolarisés. Ils étaient "censés être gardés par une amie de la famille, avec la 2e âgée de huit ans qui devait faire à manger pour ses frères et soeurs", a détaillé cette source.

En accord avec l'autorité judiciaire, les enfants ont été placés auprès d'un proche de la famille et l'enquête a permis de déterminer que la mère était absente depuis deux mois, partie en Guyane au chevet de son père malade. Elle a été écrouée en Guyane.

"Le trafic de cocaïne depuis la Guyane sur le territoire métropolitain est très courant, c'est un canal assez usuel", avec parfois l'utilisation de "mules" (homme ou femme cachant jusqu'à un kg de cocaïne dans leur estomac), a précisé cette source policière.