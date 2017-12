Arrestation d'un trio soupçonné de vols par ruse dans le Sud-Est

Plus de 70 plaintes ont été recensées en six mois d'enquête. Les vols commis par le trio à Nice, Antibes, Lyon ainsi que dans les Bouches-du Rhône et l'Hérault pourraient être "deux fois plus nombreux", a dit lors d'une conférence de presse la cheffe de la sûreté publique Marjorie Ghizoli.

Profitant de la vulnérabilité de leurs cibles, en général des personnes âgées de 70 à 90 ans, l'un des membres du trio se présentait à leur domicile, un colis à la main, se faisant passer pour un homonyme.

Il prétextait alors que le livreur s'était trompé et que le paquet leur était destiné. Au cours de la discussion, il s'introduisait chez les victimes puis avec l'aide d'un complice dérobait sacs à main, objets de valeur et cartes bancaires avant de quitter les lieux.

Quelques minutes après, le troisième membre du trio, une femme se faisant passer pour une policière, disait les victimes qu'elles avaient été abusées et leur demandait leur code de carte bancaire afin de faire opposition.

Le trio retirait alors du liquide à partir des distributeurs automatiques ou faisait des achats sur internet.