Arles: l'ancien curé accusé d'avoir dérobé des objets précieux de la cathédrale Saint-Trophime

Placé en garde à vue, celui qui est entre temps devenu archiprêtre à Aix-en-Provence a reconnu les faits qui lui sont imputés. Il a également été relevé de ses fonctions au sein de l'Eglise. "J'ai du prendre la décision de lui demander, à titre provisoire, de se retirer des paroisses et ne plus exercer son ministère dans l'attente des décisions que prendra la justice" confirme Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles, au média local.

Du côté d'Arles, de nombreux fidèles interrogés rient jaune. Nombreux sont ceux qui s'étonnaient du train de vie particulièrement élevé de Stéphane Cabana, qui s'habillait avec des marques huppées et conduisait une voiture de sport flambant neuve. "Il avait trop d'argent pour un prêtre. Et puis il dépensait beaucoup!" explique-t-on.

