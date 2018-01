Ariège: un cambrioleur oublie sa carte de crédit sur les lieux de son forfait

Le cambrioleur n'était vraiment pas un as du crime. Selon France Bleu, un homme, la vingtaine, a été interpellé après que les gendarmes ont retrouvé sa carte bancaire sur les lieux d'un cambriolage. Dans la nuit du 14 au 15 décembre dernier, il s'était en effet rendu sur une exploitation agricole ariégeoise afin d'y dérober du carburant et différents matériaux.

Pire encore, à cause de cette bourde, six complices, âgés entre 20 et 25 ans, ont également pu être identifiés et interpellés.

Ils devraient être convoqués prochainement devant le juge.