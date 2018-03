Ardèche: les quatre daims qui "compromettent la sécurité et les cultures" seront abattus

Quatre daims habitant aux alentours de la commune de Préaux, en Ardèche, seront abattus "dans les prochaines semaines", rapporte France Bleu. La préfecture a pris "un arrêté pour les tuer". En cause: leur présence qui pourrait "conduire à des déséquilibres et des désordres", affirme la préfecture. "Ils compromettent la sécurité et les cultures".

Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice, a dénoncé vivement l'arrêté préfectoral:

"Il s’agit de la vie d’animaux sauvages. On ne trouve aucune autre solution que de les abattre? C’est vraiment scandaleux et c’est toujours le cas maintenant en France. Nous faisons un recours car ce n’est pas une solution. On ne va pas avoir recours à chaque fois au fusil pour régler les problèmes de faune sauvage? Il y a certainement un lieu qui peut accueillir ces daims".

L'affaire a commencé le 20 décembre dernier lorsque des chasseurs ont repéré les daims, mais ont refusé de les tuer par peur de se faire retirer leur permis de chasse. Ce sont eux qui ont averti la mairie et la préfecture.