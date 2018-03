Ardèche: le tribunal confirme que les quatre daims vont être abattus

Les quatre daims s’étaient échappés de leur enclos en décembre dernier, avant d’être repérés par des chasseurs à Préaux. Comme ces derniers n’ont pas le droit de les abattre, au risque de se voir retirer leur permis de chasse, ils ont envoyé un courrier de mise en garde au maire et à la préfecture.

Mais, selon la préfecture, la présence des animaux peut "conduire à des déséquilibres et des désordres. Ils compromettent la sécurité et les cultures". Un arrêté autorisant leur abattage a été pris, déclenchant ainsi la colère de l’association One Voice qui avait pourtant proposé de les capturer et de les conduire dans un refuge.

Muriel Arnal, la présidente de l’association, avait dénoncé des méthodes brutales.

"Il s’agit de la vie d’animaux sauvages. On ne trouve aucune autre solution que de les abattre? C’est vraiment scandaleux et c’est toujours le cas maintenant en France. Nous faisons un recours car ce n’est pas une solution. On ne va pas avoir recours à chaque fois au fusil pour régler les problèmes de faune sauvage? Il y a certainement un lieu qui peut accueillir ces daims".