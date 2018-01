Après une dispute, il emprunte la voiture de sa maîtresse et percute celle de sa femme

Un mari en colère a foncé mardi 2 janvier à Avignon dans la voiture de son épouse à l'aide du véhicule de sa maîtresse, rapporte La Provence. Après une queue de poisson, l’individu a fracassé à l'aide de sa voiture l'avant-gauche du véhicule de son épouse. Lors de la collision, le pneu avant gauche a aussi explosé.

L'épouse s'est ensuite enfuie avec sa belle-sœur et s'est rendue dans un commissariat pour s'abriter. Elle a aussitôt déposé plainte contre son mari, qui a été interpellé par la BAC le lendemain des faits. Lors de sa garde à vue, l'homme a d'abord assuré que sa maîtresse conduisait la voiture. Il a ensuite confessé qu'il "était au volant et avoir demandé à sa maîtresse de mentir car il n'avait plus le permis", explique La Provence.

Selon le quotidien, la maîtresse a "déposé plainte pour délit de fuite pour un accident qu'elle n'avait jamais eu" et a même "consulté un médecin pour se faire diagnostiquer un traumatisme cérébral par amour pour son amant". Elle sera poursuivie pour délit imaginaire. Son amant sera entendu pour son comportement.