Après un contrôle routier, la police saisit trois millions d'euros chez une jeune femme

L’affaire aurait pu s’en tenir à un banal contrôle routier. En septembre dernier une automobiliste est arrêtée par les policiers du 15e arrondissement parisien pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. En effet, la jeune femme fumait du cannabis au vu et au su de tout le monde. En fouillant le véhicule, les officiers découvrent une petite boite au contenu illicite: 50 grammes de cannabis et quelques doses de cocaïne.



Interloqués par cette découverte, les policiers décident d’approfondir leurs recherches et d’ordonner une perquisition au domicile des parents de la conductrice. Instinctivement, les officiers pensaient avoir affaire à une dealeuse, et leur découverte va confirmer leurs craintes: 420.000 euros en petites coupures sont saisies.