Après deux ans de location, ils retrouvent leur appartement tapissé d'ordures

La police intervient régulièrement, alertée par les voisins. La locataire cesse de payer le loyer à partir de juillet 2016. Six mois plus tard, un avocat et un huissier sont chargés de résoudre le différent qui oppose les propriétaires à la locataire. Celle-ci refuse de quitter l'appartement. Fin 2017, l'huissier profite de l'absence de la locataire pour changer les serrures du lieu.

Ce n'est que six mois plus tard, le 19 février dernier, que le couple Guibelin a pu récupérer les clefs de son appartement. Les ordures sont si nombreuses que le couple ignore comment il va s'en sortir: "On ne peut mettre qu’un sac par semaine à la collecte. Et faire venir un professionnel coûterait 2 000 euros", explique-t-il, avant d'ajouter: "Ce loyer, c’était un complément de revenus".

A ces mauvaises nouvelles s'en ajoute une autre: la locataire a signalé qu'elle ne pourrait pas régler ses dettes et a saisi une commission de surendettement: "Alors l’argent qu’elle nous doit, on s’assoit dessus", peste le couple, qui a décidé, une fois le nettoyage de l'appartement achevé, de vendre son bien.