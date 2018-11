Après avoir interpellé le Président, elle obtient son CDI chez Carrefour

Avant d'avoir interrogé Emmanuel Macron sur les mesures qu'il comptait déployer pour les jeunes, Océane, 19 ans, était en CDD comme hôtesse de caisse chez Carrefour à Liévin dans le Pas-de-Calais. Le Président a été sensible à sa démarche et charge Gérald Darmanin d'intervenir auprès d'Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour. Quelques heures plus tard, Océane a obtenu son CDI.