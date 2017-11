Amiens: elle entame une grève de la faim pour dénoncer l'insalubrité de son logement

Cela fait maintenant un mois que Béatrice Lautrette, habitante d’Amiens âgée de 55 ans, n'a rien avalé, hormis quelques litres d'eau. Cette grève de la faim, cette quinquagénaire l’a commencée afin de mettre en lumière ses conditions de vie, elle qui loue depuis août 2016 une petite maison de 25m² qu’elle juge insalubre.

"La maison est mal isolée, elle est humide et j’ai de graves problèmes de santé à cause de l’insalubrité." Et pour cause, depuis quelques jours, la température ne dépasse pas les 10 degrés à l’intérieur du logement explique Le Courrier Picard.

"L’an passé, j’en ai eu pour 800 euros d’électricité en quatre mois, tout ça parce que la chaleur passe à travers les murs. Depuis, je m’interdis de rallumer le chauffage car il ne sert à rien. Aujourd’hui, je suis en hypothermie, je n’arrive plus à me réchauffer." Depuis le mois d’août, Béatrice refuse également de payer son loyer et craint une expulsion à court terme. Le propriétaire reste injoignable à l’heure actuelle.