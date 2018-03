Alpes-Maritimes: une balle perdue termine sa course dans la cuisine d'un appartement

La taille de l'impact témoigne de la violence du choc.

Vendredi soir passé, un couple domicilié dans un appartement d'Antibes a été surpris par un tir dont la balle de gros calibre s'est logée dans la fenêtre de leur cuisine. Et comme le rapporte le quotidien Nice-Matin, les policiers ont rapidement conclut que le projectile avait été tiré par un fusil de chasse et que ce type de cartouches était réservé au gros gibier (sanglier etc...).

Grâce à l'angle de tir ainsi qu'à ce type de cartouche extrêmement spécifique, les enquêteurs ont rapidement pu remonter jusqu'au tireur, un voisin, dont le geste n'a pas encore été expliqué. Il a été interpellé puis placé en garde à vue et risque bien une peine de prison pour son acte insensé.

Fait aggravant, l'homme ne possédait pas d'autorisation de port d'armes et encore moins de permis de chasse.