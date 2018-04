Alpes-Maritimes: des parents d'élèves refusent de donner le nom d'Arnaud Beltrame au nouveau collège

En pleine polémique quant à l'utilisation du nom du gendarme Arnaud Beltrame, assassiné lors de l'attaque du Super U de Trèves, dans des communes gérées par le Front National, ces parents d'élèves ont leur avis bien tranché sur la question.

Et pour cause, comme l'explique Nice-Matin, Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes avait récemment proposé que le futur collège de la commune de Pégomas, qui devrait être terminé dans les semaines à venir, porte le nom du héros national. "En plein accord avec le Recteur d’Académie et le maire de Pégomas, nous avons réaffirmé la volonté de voir cet établissement prendre le nom d’Arnaud Beltrame" explique-t-il.

Seulement voilà, cette proposition soulève semble-t-il plusieurs questions et inquiétudes chez différents parents, qui préféreraient une autre option.

"Au-delà de l’émotion que l’acte de sacrifice de ce gendarme suscite, le collège de Pégomas, avec cette identité, devient potentiellement une cible à des attaques criminelles" avance le collectif.

"Ce choix est angoissant, symbolique de la mort d’un homme dans un contexte de menace terroriste. Les enfants de 10 à 14 ans ont le droit d’étudier et de grandir sans ce poids permanent sur les épaules" est-il ajouté.

Une réunion avec le conseil départemental a été demandée.

