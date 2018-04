Albi: une buraliste accusée de discrimination après avoir demandé à une cliente de retirer son voile

Une buraliste d'Albi (Tarn) est sous le coup d'une plainte pour discrimination religieuse après avoir demandé à une jeune cliente de confession musulmane de retirer son voile pour prouver son identité.

La scène, narrée par la jeune femme de 29 ans sur Facebook, se déroule vendredi 13 avril. Ce jour-là, elle pousse la porte du tabac-presse pour récupérer un colis. Pour pouvoir retirer son paquet, elle tend à la vendeuse sa carte d'identité, gage qu'elle est bien la destinataire du colis.

Mais là, la commerçante lui demande d'ôter son voile, qui n'obstrue pourtant pas son visage, évoquant à l'appui les "consignes" affichées à l'entrée de son magasin. S'appuyant sur la circulaire du 2 mars 2011 - qui interdit de dissimuler son visage, et non ses seuls cheveux, dans l'espace public, et non dans un espace privé comme un tabac - le panneau en question prohibe "pour des raisons de sécurité (...) le port d'un casque ou d'une capuche, ainsi que toute tenue pouvant dissimuler l'identité".