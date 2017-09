Aisne: les gendarmes découvrent deux amants dans un champ

Une patrouille se rend alors au lieu indiqué pour procéder à des vérifications et surtout comprendre pourquoi ce véhicule est garé dans un champ. La réponse n’a pas tardé à arriver. En s’approchant plus près de la voiture, les militaires ont découvert un homme et une femme bien occupés.

"L’Axonais n’a pas eu besoin de s’expliquer longuement sur sa présence. Aux vues de sa partenaire et lui-même, ils auront vite compris qu’il était venu s’isoler en plein champ avec sa maîtresse afin d’obtenir la tranquillité nécessaire à l’entretien de leur amitié, pensant que le lieu serait plus discret qu’une chambre d’hôtel", relatent les gendarmes, avec une pointe d’ironie sur Facebook.

Après les vérifications d’usage, les militaires ont laissé le couple à ses petites affaires. "Nous ne saurons pas si le contrôle des gendarmes a bloqué nos deux amants dans la poursuite de leurs ébats ou si au contraire ils n’ont pas été perturbés par la vue de nos hommes en uniformes qui ne se sont pas éternisés sur place, conclut le post Facebook.