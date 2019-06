Affaire Vincent Lambert : audience cruciale à la Cour de cassation

Résultat de cette décision hâtive et pour le moins surprenante, le 31 mai 2019, le gouvernement dépose un pourvoi en cassation contre cette décision de la Cour d'appel. Selon lui, les juges du second degré n'auraient pas la compétence pour prendre une telle décision.

Les juges de la Cour de cassation se réunissent donc ce jour pour déterminer si une telle décision était du ressort de la Cour d'appel, ou non. Cette décision devrait s'effectuer sans renvoi devant une quelconque juridiction, selon les demandes du procureur Molins. Elle sera donc définitive et scellera le sort de Vincent Lambert.

Une affaire hors du commun qui a sonné comme un électrochoc auprès des français et françaises. Personne n'ayant réellement de se retrouver dans ce cas de figure qui a côtoyé toutes les Cours de justice de France et d'Europe, toutes et tous se sont empressés de rédiger leurs directives anticipées.