Affaire Troadec: un an après la tuerie, où en est l'enquête?

Quasiment un an après l'effroyable tuerie durant laquelle ont été tués les quatre membres de la famille Troadec (les parents et leurs deux enfants, un garçon et une fille), l'émotion a bien du mal à retomber à Orvault, commune de Loire-atlantique et théâtre du drame.

Le 16 février 2017, Hubert Caoussin, le beau-frère de Pascal Troadec se serait introduit en pleine nuit au domicile de la famille lorsqu'il croise ce dernier, alerté par le bruit, armé d'un pied de biche. Caoussin parvient à s'emparer de l'arme blanche et tue Pascal, avant de porter les coups mortels aux trois autres membres présents au domicile. Immédiatement, l'homme quitte les lieux du crime et rentre chez lui, dans le Finistère, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il prévient sa femme, la soeur de Pascal, et prévoit avec elle un plan pour se débarrasser des quatre dépouilles.

Le 18 février, Hubert Caoussin est de retour sur les lieux de son forfait. Équipé de produits nettoyants, il nettoie la scène de crime et transporte les corps dans la voiture du fils, un temps soupçonné du meurtre. Cité par 20 Minutes, le procureur en charge du dossier explique: "Pendant les deux à trois jours qui suivent, il va s’efforcer de faire disparaître les corps. Il semble que ceux-ci ont été démembrés, une partie enterrée et une partie brûlée."

Entre temps, des recherches sont mises en place afin de retrouver les quatre membres disparus. A leur domicile, des traces ADN d'Hubert Caoussin sont retrouvées alors que l'homme est censé être brouillé depuis des années avec cette branche de la famille. Acculé, l'homme n'a d'autres choix que d'avouer les meurtres.