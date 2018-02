Affaire Sophie Toscan du Plantier: un procès se rapproche pour le meurtrier présumé

"L'Irlande n'est pas une République bannière dont les décisions ne doivent pas être prises en compte", a réagi Maître Tricaud. "Les enquêteurs irlandais, qui ont consacré des moyens colossaux à cette affaire, ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour le renvoyer devant une juridiction de jugement", a-t-il ajouté, soulignant qu'"aucune preuve scientifique" ne rattache son client à la scène de crime. L'état du corps de Sophie Toscan du Plantier, resté dehors recouvert d'une simple bâche pendant 36 heures avant l'arrivée du médecin légiste, n'avait en effet pas permis de relever un éventuel ADN étranger.

Mais pour le parquet général, "bien qu'aucune preuve matérielle ne puisse être avancée (...), le faisceau d'indices entourant Ian Bailey constitue des charges suffisantes", justifiant son renvoi aux assises. Dans ses réquisitions de mai 2017, le ministère public mettait en avant plusieurs faits troublants: le journaliste portait des égratignures au visage et aux mains, avait évoqué dans ses articles des éléments de l'enquête, notamment sur l'arme du crime, censés être connus uniquement du meurtrier et des policiers, et assuré ne pas connaître la victime alors que plusieurs éléments ont démontré le contraire.

"A plusieurs reprises et devant des personnes distinctes, Ian Bailey a reconnu le crime ou tenu des propos s'analysant comme la reconnaissance indirecte de celui-ci", affirmait le ministère public.