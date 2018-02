Affaire Seznec: le fragment d'os retrouvé appartiendrait à un bovidé

Si les ossements sont en cours d'expertise à Brest, deux scientifiques installés en Charente ont déjà leur avis sur l'origine de ces ossements. Selon eux, le morceau d'os ressemblant à une tête de fémur humain appartiendrait ainsi à un ... animal. Le paléontologue Jean-François Tournepich s'en explique dans les colonnes de La Charente Libre:

"La photo de l’os montre qu’il s’agit bien d’un fémur mais de son extrémité distale appelée épiphyse. Il s’agit d’un très jeune individu puisque cette extrémité n’est pas fusionnée à la diaphyse, le corps de l’os. Sa morphologie est animale et, d’autant qu’on puisse juger de la taille de l’os, appartient à un bovidé".

L'affaire Seznec est l'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXe siècle. Sans preuves et sans aveux, Guillaume Seznec a été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de Pierre Quémeneur avec lequel il était associé en affaires, ainsi que pour des faux en écriture. Le corps du conseiller général n'a jamais été retrouvé.